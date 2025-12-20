Скидки
Флорида Пантерз – Каролина Харрикейнз, результат матча 20 декабря 2025, счет 4:3 (Б), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» обыграла «Каролину» по буллитам в НХЛ, у Свечникова две передачи
Комментарии

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Гостисбер, Элерс) – 11:53     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 41:27     0:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 47:34 (pp)     1:3 Маршан (Беннетт, Вераге) – 50:15     2:3 Беннетт (Родригес, Райнхарт) – 57:35     3:3 Райнхарт (Маршан, Родригес) – 59:18     4:3 Родригес – 65:00    

У победителей шайбы забросили Джордан Стаал и Себастьян Ахо (2). Российский нападающий Андрей Свечников оформил два ассиста.

В составе хозяев голами отметились Брэд Маршан, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский (Россия) отразил 26 бросков.

Российские вратари Даниил Тарасов («Флорида») и Пётр Кочетков («Каролина») на льду не появились.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» встретится дома с «Сент-Луис Блюз» 21 декабря. «Каролина Харрикейнз» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 21 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
