«Флорида» обыграла «Каролину» по буллитам в НХЛ, у Свечникова две передачи

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
У победителей шайбы забросили Джордан Стаал и Себастьян Ахо (2). Российский нападающий Андрей Свечников оформил два ассиста.
В составе хозяев голами отметились Брэд Маршан, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт.
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский (Россия) отразил 26 бросков.
Российские вратари Даниил Тарасов («Флорида») и Пётр Кочетков («Каролина») на льду не появились.
В следующей встрече «Флорида Пантерз» встретится дома с «Сент-Луис Блюз» 21 декабря. «Каролина Харрикейнз» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 21 декабря.
