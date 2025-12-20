«Флорида» обыграла «Каролину» по буллитам в НХЛ, у Свечникова две передачи

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

У победителей шайбы забросили Джордан Стаал и Себастьян Ахо (2). Российский нападающий Андрей Свечников оформил два ассиста.

В составе хозяев голами отметились Брэд Маршан, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский (Россия) отразил 26 бросков.

Российские вратари Даниил Тарасов («Флорида») и Пётр Кочетков («Каролина») на льду не появились.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» встретится дома с «Сент-Луис Блюз» 21 декабря. «Каролина Харрикейнз» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 21 декабря.