«Ванкувер» обыграл на выезде «Айлендерс» в НХЛ, Сорокин отразил 26 бросков

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

У победителей забитыми шайбами отметились Давид Кемпф и Кифер Шервуд (3).

В составе хозяев единственный гол на счету у Андерса Ли.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков по своим воротам.

Нападающий хозяев Максим Шабанов (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретится на выезде с «Баффало Сэйбрз» 21 декабря. «Ванкувер Кэнакс» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз» 21 декабря.