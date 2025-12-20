«Ванкувер» обыграл на выезде «Айлендерс» в НХЛ, Сорокин отразил 26 бросков
Поделиться
В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Кемпф (Дебраск) – 08:57 0:2 Шервуд (Кейн, Петтерссон) – 10:35 0:3 Шервуд (Гронек, Вилландер) – 15:47 (pp) 1:3 Ли (Ритчи, Барзал) – 54:55 1:4 Шервуд (Гронек) – 58:39
У победителей забитыми шайбами отметились Давид Кемпф и Кифер Шервуд (3).
В составе хозяев единственный гол на счету у Андерса Ли.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков по своим воротам.
Нападающий хозяев Максим Шабанов (Россия) результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретится на выезде с «Баффало Сэйбрз» 21 декабря. «Ванкувер Кэнакс» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз» 21 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
05:50
-
05:38
-
05:37
-
05:20
-
03:06
-
02:07
- 19 декабря 2025
-
23:56
-
23:44
-
23:32
-
23:22
-
23:12
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:06
-
21:50
-
21:32
-
21:10
-
20:52
-
20:30
-
20:08
-
19:46
-
19:25
-
19:00
-
18:44
-
18:38
-
18:16
-
17:58
-
17:41
-
17:36
-
17:24
-
17:14