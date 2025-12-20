Скидки
Нью-Йорк Айлендерс – Ванкувер Кэнакс, результат матча 20 декабря 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Ванкувер» обыграл на выезде «Айлендерс» в НХЛ, Сорокин отразил 26 бросков
Комментарии

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Кемпф (Дебраск) – 08:57     0:2 Шервуд (Кейн, Петтерссон) – 10:35     0:3 Шервуд (Гронек, Вилландер) – 15:47 (pp)     1:3 Ли (Ритчи, Барзал) – 54:55     1:4 Шервуд (Гронек) – 58:39    

У победителей забитыми шайбами отметились Давид Кемпф и Кифер Шервуд (3).

В составе хозяев единственный гол на счету у Андерса Ли.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков по своим воротам.

Нападающий хозяев Максим Шабанов (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретится на выезде с «Баффало Сэйбрз» 21 декабря. «Ванкувер Кэнакс» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз» 21 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
