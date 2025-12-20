Нападающий «Юты» Даниил Бут забросил первую шайбу за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Юта Мамонт» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.

Счёт в матче на 10-й минуте встречи открыл российский нападающий «Юты» Даниил Бут. Для 20-летнего россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ и за его карьеру в североамериканской лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Проводящий дебютный сезон в НХЛ Бут сегодня проводит свой 10-й матч в лиге. Ранее в его активе значились две результативные передачи при одном удалении. В первом периоде матча с «Дэвилз» Даниил также успел получить ещё две минуты штрафного времени.