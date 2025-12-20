Нападающий «Юты» Даниил Бут забросил первую шайбу за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Юта Мамонт» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». В ходе первого периода хозяева впереди — 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
2-й период
1 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бут (Дурзи, Хэйтон) – 09:35 (pp)
Счёт в матче на 10-й минуте встречи открыл российский нападающий «Юты» Даниил Бут. Для 20-летнего россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ и за его карьеру в североамериканской лиге.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Проводящий дебютный сезон в НХЛ Бут сегодня проводит свой 10-й матч в лиге. Ранее в его активе значились две результативные передачи при одном удалении. В первом периоде матча с «Дэвилз» Даниил также успел получить ещё две минуты штрафного времени.
