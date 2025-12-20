Ахо вошёл в топ-3 игроков в истории франшизы «Каролины» по матчам с 2+ голами за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз». После завершения основного времени счёт равный — 3:3.

В составе гостей дублем отметился нападающий Себастьян Ахо. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Каролины» финский форвард провёл 45-й матч в лиге, в котором сумел забросить как минимум две шайбы за игру.

По этому показателю Себастьян вышел на чистое третье место в истории франшизы «Каролины», опередив Кевина Дайнина (44).

Клубный рекорд в этой номинации пока ещё принадлежит Эрику Стаалу (49), второе место занимает Рон Фрэнсис (47).