Ахо вошёл в топ-3 игроков в истории франшизы «Каролины» по матчам с 2+ голами за клуб

Ахо вошёл в топ-3 игроков в истории франшизы «Каролины» по матчам с 2+ голами за клуб
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз». После завершения основного времени счёт равный — 3:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
3 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Гостисбер, Элерс) – 11:53     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 41:27     0:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 47:34 (pp)     1:3 Маршан (Беннетт, Вераге) – 50:15     2:3 Беннетт (Родригес, Райнхарт) – 57:35     3:3 Райнхарт (Маршан, Родригес) – 59:18    

В составе гостей дублем отметился нападающий Себастьян Ахо. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Каролины» финский форвард провёл 45-й матч в лиге, в котором сумел забросить как минимум две шайбы за игру.

По этому показателю Себастьян вышел на чистое третье место в истории франшизы «Каролины», опередив Кевина Дайнина (44).

Клубный рекорд в этой номинации пока ещё принадлежит Эрику Стаалу (49), второе место занимает Рон Фрэнсис (47).

Новости. Хоккей
