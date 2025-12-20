«Эдмонтон» поместил новичка в список травмированных и вызвал другого голкипера из АХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» поместил вратаря Тристана Джерри в список травмированных, сообщается на официальном сайте «нефтяников».

В связи с этим канадский клуб был вынужден вызвать голкипера Коннора Ингрэма из АХЛ. 28-летний вратарь провёл 11 игр за «Бейкерсфилд» в нынешнем регулярном чемпионате АХЛ при коэффициенте надёжности 4,04, в среднем он отражает 85,6% бросков.

Джерри получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:1) при попытке отразить бросок в растяжке. Эта игра была для канадского голкипера всего третьей после недавнего обмена из «Питтсбург Пингвинз».

«Ойлерз» также сообщили, что нападающий Джек Рословик был помещён в долгосрочный список травмированных.