Брэд Маршан установил новый рекорд «Флориды», превзойдя достижение Яромира Ягра

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
В составе хозяев голами в игровое время матча отметились Брэд Маршан, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. Для Маршана заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне НХЛ. 37-летний форвард затратил всего 33 матча на достижений этой отметки.
Таким образом, канадский форвард установил новый рекорд «Флориды» по скорости достижения 20 шайб в одном сезоне за клуб в возрасте 37+ лет. В сезоне-2015/2016 Яромир Ягр уложился за 56 матчей, а в сезоне-2005/2006 Джо Нуиндайк затратил на это 57 матчей.
При этом стоит отдельно заметить, что в 2016-м Ягру уже было 44 года, тогда как Нуиндайку было 39 лет в момент его достижения.
- 20 декабря 2025
-
06:28
-
06:20
-
06:14
-
06:10
-
05:50
-
05:38
-
05:37
-
05:20
-
03:06
-
02:07
- 19 декабря 2025
-
23:56
-
23:44
-
23:32
-
23:22
-
23:12
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:06
-
21:50
-
21:32
-
21:10
-
20:52
-
20:30
-
20:08
-
19:46
-
19:25
-
19:00
-
18:44
-
18:38
-
18:16
-
17:58