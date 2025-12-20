Скидки
Брэд Маршан установил новый рекорд «Флориды», превзойдя достижение Яромира Ягра

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Гостисбер, Элерс) – 11:53     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 41:27     0:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 47:34 (pp)     1:3 Маршан (Беннетт, Вераге) – 50:15     2:3 Беннетт (Родригес, Райнхарт) – 57:35     3:3 Райнхарт (Маршан, Родригес) – 59:18     4:3 Родригес – 65:00    

В составе хозяев голами в игровое время матча отметились Брэд Маршан, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. Для Маршана заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне НХЛ. 37-летний форвард затратил всего 33 матча на достижений этой отметки.

Таким образом, канадский форвард установил новый рекорд «Флориды» по скорости достижения 20 шайб в одном сезоне за клуб в возрасте 37+ лет. В сезоне-2015/2016 Яромир Ягр уложился за 56 матчей, а в сезоне-2005/2006 Джо Нуиндайк затратил на это 57 матчей.

При этом стоит отдельно заметить, что в 2016-м Ягру уже было 44 года, тогда как Нуиндайку было 39 лет в момент его достижения.

