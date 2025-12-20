Шервуд оформил третий хет-трик за 112 матчей в «Ванкувере». Быстрее был только Могильный

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

У победителей забитыми шайбами отметились Давид Кемпф и Кифер Шервуд (3). 30-летний Шервуд оформил третий хет-трик за карьеру в НХЛ. Примечательно, что все три хет-трика Кифер оформил, уже будучи игроком «Ванкувера».

На это достижение американский форвард затратил 112 матчей, что является вторым показателем за всю историю канадского клуба. Быстрее три хет-трика за клуб оформил только российский форвард Александр Могильный, уложившийся за 37 матчей с момента дебюта за команду.