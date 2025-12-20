Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» сделал официальное объявление о предстоящей смене владельца

«Питтсбург» сделал официальное объявление о предстоящей смене владельца
Комментарии

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на своём сайте сделал официальное объявление о предстоящей смене владельца.

Сообщается, что Fenway Sports Group продаёт контрольный пакет акций клуба семье Хоффманн, которая владеет инвестиционной группой из Чикаго. Её возглавляет Дэвид Хоффманн. При этом завершение сделки ещё зависит от одобрения Совета управляющих НХЛ.

В структуру Hoffmann Family of Companies входят различные предприятия и коммерческая недвижимость. Есть и спортивный клуб – «Флорида Эверблейдс» из ECHL (чемпион лиги 2022, 2023 и 2024 годов).

Напомним, FSG, в чью структуру также входят футбольный «Ливерпуль» и бейсбольный «Бостон Ред Сокс», выкупила контрольный пакет акций «Питтсбурга» в 2021 году у Марио Лемье и Рона Беркла. Они остаются миноритарными совладельцами клуба.

Материалы по теме
20 лет противостоянию Овечкина и Кросби в НХЛ! Что от них ждали перед дебютом?
20 лет противостоянию Овечкина и Кросби в НХЛ! Что от них ждали перед дебютом?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android