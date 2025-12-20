«Питтсбург» сделал официальное объявление о предстоящей смене владельца

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на своём сайте сделал официальное объявление о предстоящей смене владельца.

Сообщается, что Fenway Sports Group продаёт контрольный пакет акций клуба семье Хоффманн, которая владеет инвестиционной группой из Чикаго. Её возглавляет Дэвид Хоффманн. При этом завершение сделки ещё зависит от одобрения Совета управляющих НХЛ.

В структуру Hoffmann Family of Companies входят различные предприятия и коммерческая недвижимость. Есть и спортивный клуб – «Флорида Эверблейдс» из ECHL (чемпион лиги 2022, 2023 и 2024 годов).

Напомним, FSG, в чью структуру также входят футбольный «Ливерпуль» и бейсбольный «Бостон Ред Сокс», выкупила контрольный пакет акций «Питтсбурга» в 2021 году у Марио Лемье и Рона Беркла. Они остаются миноритарными совладельцами клуба.