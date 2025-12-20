«Лос-Анджелес» совершил обмен с «Монреалем», вернув Дано в «Канадиенс»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс» провели обмен, о котором сообщается на официальном сайте «королей».

В результате сделки «Лос-Анджелес» заполучил выбор во втором раунде на драфте Национальной хоккейной лиги — 2026. В свою очередь, «Монреаль» вернул в свои ряды канадского форварда Филлипа Дано. 32-летний форвард долгое время уже выступал за «Канадиенс»: в этом клубе он играл с 2015 по 2021 год.

В нынешнем сезоне Дано принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, сделав лишь пять результативных передач при отсутствии заброшенных шайб. Контракт форварда с зарплатой $ 5,5 млн в год рассчитан до завершения следующего сезона.