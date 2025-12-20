Скидки
Канадский форвард «Динамо» назвал свой любимый вид спорта, помимо хоккея

Канадский форвард «Динамо» назвал свой любимый вид спорта, помимо хоккея
Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура рассказал, как провёл время в Дубае во время большой паузы в регулярном чемпионате КХЛ, связанной с проведением в Новосибирске Кубка Первого канала — 2025.

— В социальных сетях вы выставляли фотографию, там вы играете в гольф. Это ваш любимый вид спорта, если не считать хоккей?
— Очень нравится играть в гольф, в общем-то, делал это всю свою жизнь. В Дубае была возможность играть ночью, там очень хорошее освещение. В Канаде такого нигде нет, незабываемый опыт. А ещё это хороший повод подвигаться во время отдыха, но старался не замахиваться слишком сильно, чтобы не получить травму. Определённо, гольф — мой второй любимый вид спорта, — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полное интервью с Диланом Сикурой читайте на «Чемпионате» сегодня в 10:00 мск.

