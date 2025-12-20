Канадский форвард «Динамо» назвал свой любимый вид спорта, помимо хоккея

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура рассказал, как провёл время в Дубае во время большой паузы в регулярном чемпионате КХЛ, связанной с проведением в Новосибирске Кубка Первого канала — 2025.

— В социальных сетях вы выставляли фотографию, там вы играете в гольф. Это ваш любимый вид спорта, если не считать хоккей?

— Очень нравится играть в гольф, в общем-то, делал это всю свою жизнь. В Дубае была возможность играть ночью, там очень хорошее освещение. В Канаде такого нигде нет, незабываемый опыт. А ещё это хороший повод подвигаться во время отдыха, но старался не замахиваться слишком сильно, чтобы не получить травму. Определённо, гольф — мой второй любимый вид спорта, — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

