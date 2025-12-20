Канадский форвард «Динамо» назвал три слова на русском языке, которые он успел выучить

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура рассказал, как у него обстоят дела с изучением русского языка. 30-летний форвард проводит свой второй сезон в Континентальной хоккейной лиге, выступая исключительно за российские клубы.

— Как у вас дела с русским языком? В одном из интервью вы говорили, что будете брать уроки.

— Пришлось отложить первый урок, потому что были в Дубае, но со следующей недели мы с женой будем брать уроки. Надеюсь узнать как можно больше за время пребывания в России. Пока мы живём здесь, было бы здорово выучить язык, а также, думаю, это знак уважения к российским парням. Это правильно учить язык, знакомиться с культурой. Оглядываясь назад на 10 лет, могу добавить, что было бы здорово общаться с россиянами в Канаде на их родном языке.

— Может, всё-таки уже выучили какие-то слова за год?

— Да, некоторые хоккейные термины: молодчик, работа, клюшка, — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.