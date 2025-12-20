«Юта» уступила дома «Нью-Джерси», Бут забросил первую шайбу в НХЛ

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Единственный гол «Юты» на счету российского нападающего Даниила Бута, при этом данная заброшенная шайба стала первой для хоккеиста в НХЛ.

У победителей отметились голами Коннор Браун и Стефан Ноэсен.

Защитник хозяев Михаил Сергачёв (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Юта Мамонт» встретится дома с «Виннипег Джетс» 22 декабря. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» 22 декабря.