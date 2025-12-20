Скидки
Хоккей Новости

«Юта» уступила дома «Нью-Джерси», Бут забросил первую шайбу в НХЛ
В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бут (Дурзи) – 09:35 (pp)     1:1 Браун (Хишир) – 31:21     1:2 Ноэсен (Хишир, Хьюз) – 44:20 (pp)    

Единственный гол «Юты» на счету российского нападающего Даниила Бута, при этом данная заброшенная шайба стала первой для хоккеиста в НХЛ.

У победителей отметились голами Коннор Браун и Стефан Ноэсен.

Защитник хозяев Михаил Сергачёв (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Юта Мамонт» встретится дома с «Виннипег Джетс» 22 декабря. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» 22 декабря.

