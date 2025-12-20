Скидки
Сикура — об отставке Кудашова: часть работы тренера. Тебя наняли, чтобы потом уволить

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера бело-голубых.

— Насколько неожиданной для вас была смена тренера?
— Да, это было так. В начале сезона ходили какие-то слухи, когда у нас были проблемы. Конечно, это было связано не с тренером, а с тем, что игроки не добивались того результата. Но это часть работы тренера, как говорится, тебя наняли, чтобы потом уволить. Как хоккеисту мне важно приходить на работу каждый день, вне зависимости от того, кто является тренером. Просто приходи на работу каждый день, выкладывайся по полной и будь лучшим товарищем по команде, каким только можешь быть.

— Разговаривали с Алексеем Николаевичем после его увольнения?
— Никто этого не ожидал, мы просто увидели его в последний день, пообщались. Поблагодарили за то, что уделял нам время и внимание. Как уже говорил, ко мне относились очень хорошо. Как о тренере и человеке могу сказать о нём только хорошее, — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

«Не исключаю, что завершу карьеру в «Динамо». Интервью с одним из лучших снайперов КХЛ
