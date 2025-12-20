Сикура — о Козлове: здорово, когда тебя тренирует человек, который добился успехов в НХЛ

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура рассказал о работе с главным тренером бело-голубых Вячеславом Козловым.

— Что-то новое в команду успел внести Вячеслав Козлов?

— Пока не так уж много. Сейчас мы играем неплохо, уже привыкли к системе, которая у нас была. Но дело даже не в системе, просто хотели вернуться к тому, как умеем играть, думаю, справлялись с этим в последнее время.

— Козлов в совершенстве владеет английским. Насколько это облегчает тренировочный процесс?

— Козлов часто помогал переводить слова Кудашова. А сейчас у нас на скамейке запасных есть ещё и Джино (Геннадий Столяров. — Прим. «Чемпионата»), у него потрясающий английский. Но, в конце концов, хоккей – это тоже своего рода форма языка, с её помощью можно понимать партнёров, которые говорят на другом языке – просто нужно выполнять свою работу и знать свою роль.

— Ваш тренер играл в знаменитом звене «Детройта». Смотрели ли его игры, нарезки с действиями?

— Да, это очень известное русское звено. Я вырос фанатом «Лифс», они мучили нас много лет. Но, конечно, здорово, когда тебя тренирует человек, который добился таких успехов в НХЛ. И знаете, когда он говорит вам что-то, обязательно будешь слушать, — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.