Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дилан Сикура: я вырос, боготворя Кейна. Но моё любимое звено в карьере с Гусевым и Уилом

Дилан Сикура: я вырос, боготворя Кейна. Но моё любимое звено в карьере с Гусевым и Уилом
Комментарии

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура рассказал о лучших хоккеистах, с кем ему довелось играть.

— Вы тоже недолго, но поиграли в НХЛ, сейчас у вас замечательное звено в «Динамо». Назовите лучших хоккеистов, с кем довелось играть?
— Когда я играл в «Чикаго», моим лучшим партнёром на протяжении около 10 матчей был Патрик Кейн. Можно сказать, я вырос, наблюдая за ним и боготворя его. А потом в «Колорадо» играл с [Михаилом] Мальцевым и Кифером Шервудом. Полагаю, это был мой лучший год. Но моё любимое звено в карьере, безусловно, с Гусевым и Уилом, мы идеально дополняем друг друга.

— Сейчас кажется, что ваш лучший год в карьере по динамике набора очков этот. Согласны с этим?
— Да, по сравнению с прошлым годом это новый уровень уверенности. Однако всегда есть возможности для улучшения. По-прежнему хочу больше играть, забрасывать больше шайб и лучше играть в обороне. В этом году я чувствую себя абсолютно комфортно не только в плане хоккея, но и в принципе находясь в России.

— Только в «Колорадо Иглз» статистика была похожа. Можете ли вы сравнить свои физические кондиции тогда и сейчас?
— Да, тогда был немного моложе, но психологически я, вероятно, сейчас в лучшем состоянии, просто у меня появилось чуть больше мудрости, стал лучше разбираться в игре, понимать своё тело. Сейчас, в свои 30 лет, думаю, нахожусь в самом расцвете своей карьеры. Чувствую себя очень бодрым, уверенным. Просто мне нравится приходить на каток каждый день, люблю хоккей, люблю выступать перед болельщиками и играть за «Динамо», — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Диланом Сикурой читайте на «Чемпионате»:
«Не исключаю, что завершу карьеру в «Динамо». Интервью с одним из лучших снайперов КХЛ
Эксклюзив
«Не исключаю, что завершу карьеру в «Динамо». Интервью с одним из лучших снайперов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android