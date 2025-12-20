Дилан Сикура: я вырос, боготворя Кейна. Но моё любимое звено в карьере с Гусевым и Уилом

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура рассказал о лучших хоккеистах, с кем ему довелось играть.

— Вы тоже недолго, но поиграли в НХЛ, сейчас у вас замечательное звено в «Динамо». Назовите лучших хоккеистов, с кем довелось играть?

— Когда я играл в «Чикаго», моим лучшим партнёром на протяжении около 10 матчей был Патрик Кейн. Можно сказать, я вырос, наблюдая за ним и боготворя его. А потом в «Колорадо» играл с [Михаилом] Мальцевым и Кифером Шервудом. Полагаю, это был мой лучший год. Но моё любимое звено в карьере, безусловно, с Гусевым и Уилом, мы идеально дополняем друг друга.

— Сейчас кажется, что ваш лучший год в карьере по динамике набора очков этот. Согласны с этим?

— Да, по сравнению с прошлым годом это новый уровень уверенности. Однако всегда есть возможности для улучшения. По-прежнему хочу больше играть, забрасывать больше шайб и лучше играть в обороне. В этом году я чувствую себя абсолютно комфортно не только в плане хоккея, но и в принципе находясь в России.

— Только в «Колорадо Иглз» статистика была похожа. Можете ли вы сравнить свои физические кондиции тогда и сейчас?

— Да, тогда был немного моложе, но психологически я, вероятно, сейчас в лучшем состоянии, просто у меня появилось чуть больше мудрости, стал лучше разбираться в игре, понимать своё тело. Сейчас, в свои 30 лет, думаю, нахожусь в самом расцвете своей карьеры. Чувствую себя очень бодрым, уверенным. Просто мне нравится приходить на каток каждый день, люблю хоккей, люблю выступать перед болельщиками и играть за «Динамо», — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.