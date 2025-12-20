Скидки
Локомотив — Авангард.
16:45 Мск
Канадский форвард «Динамо»: возможно, Гусев скоро станет легендой клуба

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура высказался о легендарных игроках бело-голубых, упомянув Александра Мальцева, Александра Овечкина и Никиту Гусева.

— Когда переходили в «Динамо», знали о его легендах, какие-то исторические факты о клубе?
— Да, знаю, Александр Мальцев играл здесь. Очевидно, Овечкин. Возможно, скоро легендой клуба станет Гусев. Но, как вы и сказали, это команда с такой богатой историей, что я даже знал московское «Динамо», когда играл в НХЛ. Наверное, ещё я знал ЦСКА. За этими эмблемами стоит история. Потрясающе защищать цвета таких клубов, — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Диланом Сикурой читайте на «Чемпионате»:
«Не исключаю, что завершу карьеру в «Динамо». Интервью с одним из лучших снайперов КХЛ
Эксклюзив
