Канадский форвард «Динамо»: возможно, Гусев скоро станет легендой клуба

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура высказался о легендарных игроках бело-голубых, упомянув Александра Мальцева, Александра Овечкина и Никиту Гусева.

— Когда переходили в «Динамо», знали о его легендах, какие-то исторические факты о клубе?

— Да, знаю, Александр Мальцев играл здесь. Очевидно, Овечкин. Возможно, скоро легендой клуба станет Гусев. Но, как вы и сказали, это команда с такой богатой историей, что я даже знал московское «Динамо», когда играл в НХЛ. Наверное, ещё я знал ЦСКА. За этими эмблемами стоит история. Потрясающе защищать цвета таких клубов, — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.