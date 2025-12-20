Звёздный игрок «Динамо» из Канады: в России на 100% безопаснее, чем в США

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура сравнил жизнь в России и США.

— В Москве вы живёте уже год. Какие места нравятся больше всего?

— Территория вокруг нашей арены очень красивая, живём неподалёку, нам с женой нравится спускаться в метро и ехать несколько остановок до Красной площади, а там просто погулять и пообедать где-нибудь поблизости. Это наш любимый маршрут выходного дня. Знаю, в такое время в самом центре города проходит рождественская ярмарка или что-то ещё красивое. Звучит довольно банально, но каждый раз, когда приезжаем туда, на Красной площади очень много людей, всегда есть чем заняться.

— В это время в Москве ещё и открывают множество уличных катков. Не ходили на такие? Или вам запрещают это делать во избежание травм?

— Возможно, в выходной возьму свою жену покататься на коньках на Красной площади или ещё где-нибудь, сам же не буду двигаться слишком быстро.

— В России вас и ваших близких удивил высокий уровень безопасности в общественных местах. Можно ли сказать, что здесь безопаснее, чем в городах США?

— Да, на 100%. По моему мнению, Россия славится именно этим — чистотой и безопасностью городов, особенно такого большого, как Москва. Например, при поездках в метро или прогулках поздно вечером никогда не придётся беспокоиться и оглядываться. Так что это как глоток свежего воздуха, моя жена также чувствует себя здесь в полной безопасности, как и каждый, кто приезжает в гости, видит, как здесь красиво. Это круто, — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.