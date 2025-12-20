Скидки
Нападающий Мэйсон Марчмент перешёл в «Коламбус» — источник

Нападающий Мэйсон Марчмент перешёл из «Сиэтл Кракен» в «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли. Отмечается, что «Сиэтл» получил выбор в четвёртом раунде драфта 2026 года и во втором раунде драфта 2027 года.

30-летний Марчмент в текущем сезоне провёл 29 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге форвард сыграл 331, в которых записал на свой счёт 202 (80+122) очка.

«Коламбус Блю Джекетс» в нынешнем сезоне провёл 34 игры, в которых набрал 34 очка. Команда занимает последнее, 16-е место в таблице Востока.

