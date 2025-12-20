Канадский хоккеист «Динамо»: надеюсь, россияне примут участие в следующей Олимпиаде

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура выразил надежду, что сборная России примет участие в будущих Олимпийских играх. Национальная команда пропустит Олимпиаду-2026 из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.

— Вы могли поехать на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. К сожалению, российских хоккеистов на ближайших Играх не будет. Не обсуждали это с российскими одноклубниками? Возможно, они расстроены.

— Не слышал, чтобы они это обсуждали. Очевидно, было бы здорово, если бы Россия участвовала в Играх. Каждый раз, когда они участвуют в Олимпийских играх или чемпионате мира, у них есть шанс победить. Это топ-команда, которая каждый год участвует в борьбе за награды. Поэтому да, было бы здорово увидеть сборную России на Олимпиаде. Надеюсь, в следующих Олимпийских играх россияне примут участие.

— Олимпийская арена до сих пор достраивается. И, вероятно, будет готова лишь за три дня до Игр. К тому же размеры площадки меньше. Слышали об этом?

— Думаю, это может быть немного опасным. Надеюсь, организаторы успеют всё исправить, — сказал Сикура в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.