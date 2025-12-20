Скидки
Анахайм Дакс — Даллас Старз, результат матча 20 декабря, счет 3:8, НХЛ 2025-2026

«Даллас» в гостях разгромил «Анахайм» со счётом 8:3, Любушкин забросил шайбу
Сегодня, 20 декабря, на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 8:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бек (Факса) – 02:37 (sh)     1:1 Пилинг (Гудас, Джонстон) – 03:32     1:2 Хинц (Робертсон, Бурк) – 04:42     1:3 Стил (Бенн, Хейсканен) – 12:41     1:4 Харли (Рантанен) – 14:19     1:5 Робертсон (Рантанен, Хейсканен) – 31:10 (pp)     1:6 Робертсон (Хинц) – 35:10     1:7 Эрни (Факса, Харли) – 38:30     2:7 Сеннеке (Мактавиш, Крайдер) – 41:01     2:8 Любушкин (Грицковян, Линделль) – 41:42     3:8 Гранлунд (Лакомб, Терри) – 54:22    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Оскар Бек, Роопе Хинц, Сэм Стил, Томас Харли, Джейсон Робертсон (дубль), Адам Эрни и Илья Любушкин. У «Анахайма» голы забили Райан Пилинг, Беккетт Сеннеке и Микаэль Гранлунд.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» 21 декабря. «Даллас Старз» 22 декабря проведёт домашнюю встречу с «Торонто Мэйпл Лифс».

