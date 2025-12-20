«Даллас» в гостях разгромил «Анахайм» со счётом 8:3, Любушкин забросил шайбу

Сегодня, 20 декабря, на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 8:3 одержали гости.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Оскар Бек, Роопе Хинц, Сэм Стил, Томас Харли, Джейсон Робертсон (дубль), Адам Эрни и Илья Любушкин. У «Анахайма» голы забили Райан Пилинг, Беккетт Сеннеке и Микаэль Гранлунд.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» 21 декабря. «Даллас Старз» 22 декабря проведёт домашнюю встречу с «Торонто Мэйпл Лифс».