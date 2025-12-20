Скидки
Результаты матчей НХЛ на 20 декабря 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 20 декабря 2025 года
В ночь на 20 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 20 декабря 2025 года:

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Ванкувер Кэнакс» — 1:4;
«Флорида Пантерз» – «Каролина Харрикейнз» — 4:3 Б;
«Колорадо Эвеланш» – «Виннипег Джетс» — 3:2;
«Юта Мамонт» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2;
«Анахайм Дакс» – «Даллас Старз» — 3:8.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 57 очками после 34 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 47 очков после 34 встреч.

