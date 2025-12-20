Расписание матчей КХЛ на 20 декабря 2025 года

Сегодня, 20 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 20 декабря 2025 года (время московское):

14:30. «Салават Юлаев» – «Ак Барс»;

17:00. «Локомотив» – «Авангард»;

17:00. СКА – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 52 очками после 38 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 57 очков после 36 игр.