Расписание матчей ВХЛ на 20 декабря 2025 года

Сегодня, 20 декабря, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 20 декабря 2025 года (время московское):

14:00. «Олимпия» – «Югра»

15:00. «Молот» – «Рубин»;

16:00. «Кристалл» – «Ростов»;

17:00. «Дизель» – ХК «Тамбов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 57 очков в 34 матчах. Второе место занимает «Югра» с 56 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (52 очка в 36 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.