Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
16:45 Мск
Расписание матчей МХЛ на 20 декабря 2025 года

Сегодня, 20 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 20 декабря 2025 года (время московское):

9:00. «Сахалинские Акулы» – «АКМ-Юниор»;
10:00. «Тайфун» – ХК «Капитан»;
11:00. «Белые Медведи» – «Стальные Лисы»;
13:00. «Красная Армия» – МХК «Динамо» М;
13:00. Академия СКА – «Красная Машина-Юниор»;
13:00. МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Атлант».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 55 очками после 31 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

