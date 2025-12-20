Даниил Бут высказался о своей дебютной шайбе в НХЛ

Российский нападающий «Юты Мамонт» Даниил Бут прокомментировал свою дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге.

«Не буду врать, было очень приятно забросить первую шайбу, но самое главное — это побеждать, а сегодня мы проиграли. Сегодня мы хорошо играли, но, может, нужно больше шансов у ворот. Ощущаю ли я прогресс в своей игре? Я чувствую, что с каждым днём получаю всё больше опыта, команда очень сильно помогает мне», — приводит слова Бута пресс-служба «Юты».

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.