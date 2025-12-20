«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле состоится матч между местным «Локомотивом» и омским «Авангардом». Игра на стадионе «Арена-2000-Локомотив» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Авангард Омск

Это будет вторая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. Ранее сильнее был «Авангард» со счётом 4:1. «Локомотив» расположился на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 52 очка. «Авангард» с 47 очками занимает третью строчку в таблице Востока.