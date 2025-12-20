Скидки
Локомотив — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Локомотив» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 20 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле состоится матч между местным «Локомотивом» и омским «Авангардом». Игра на стадионе «Арена-2000-Локомотив» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Авангард» 20 декабря можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет вторая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. Ранее сильнее был «Авангард» со счётом 4:1. «Локомотив» расположился на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 52 очка. «Авангард» с 47 очками занимает третью строчку в таблице Востока.

