Капитан «Металлурга» ответил, с кем играть принципиальнее — с «Трактором» или «Авангардом»

Капитан «Металлурга» ответил, с кем играть принципиальнее — с «Трактором» или «Авангардом»
Комментарии

Защитник и капитан «Металлурга» Алексей Маклюков подвёл итог игры с «Трактором» (7:4) и ответил на вопрос о принципиальных соперниках магнитогорского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дер-Аргучинцев (Глотов, Светлаков) – 07:26 (5x4)     1:1 Барак (Толчинский, Хабаров) – 17:22 (5x5)     1:2 Яковлев (Толчинский, Ткачёв) – 21:11 (5x5)     2:2 Никонов (Гросс, Жарков) – 23:15 (5x5)     2:3 Толчинский (Хабаров) – 27:56 (5x5)     2:4 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 29:12 (5x3)     2:5 Орехов (Толчинский, Вовченко) – 32:08 (5x5)     3:5 Григоренко (Коршков, Шерстнёв) – 48:15 (5x5)     3:6 Силантьев (Яковлев, Барак) – 52:16 (5x4)     4:6 Кравцов (Глотов, Коромыслов) – 56:09 (5x5)     4:7 Канцеров (Барак, Хабаров) – 59:44 (en)    

– Если говорить об игре в целом, то я бы отметил, что встретились две мастеровитые команды, которые показали зрелищный хоккей.

– В чём причина такой результативности после паузы?
– Хорошо отдохнули, потренировались и, видимо, соскучились по хоккею и голам.

– С кем играть принципиальнее — с «Трактором» или «Авангардом»?
– Считаю, оба соперника для нас принципиальные, поэтому на каждого настраиваемся одинаково.

– «Металлург» с большим отрывом лидирует в лиге по голам. В чём секрет забитых 144 шайб?
– Я думаю, это совокупность командой игры и индивидуального мастерства, – цитирует Маклюкова Metaratings.

