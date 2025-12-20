Капитан «Металлурга» ответил, с кем играть принципиальнее — с «Трактором» или «Авангардом»

Защитник и капитан «Металлурга» Алексей Маклюков подвёл итог игры с «Трактором» (7:4) и ответил на вопрос о принципиальных соперниках магнитогорского клуба.
– Если говорить об игре в целом, то я бы отметил, что встретились две мастеровитые команды, которые показали зрелищный хоккей.
– В чём причина такой результативности после паузы?
– Хорошо отдохнули, потренировались и, видимо, соскучились по хоккею и голам.
– С кем играть принципиальнее — с «Трактором» или «Авангардом»?
– Считаю, оба соперника для нас принципиальные, поэтому на каждого настраиваемся одинаково.
– «Металлург» с большим отрывом лидирует в лиге по голам. В чём секрет забитых 144 шайб?
– Я думаю, это совокупность командой игры и индивидуального мастерства, – цитирует Маклюкова Metaratings.
