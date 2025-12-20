«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 20 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится матч между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет пятая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее в трёх встречах сильнее был «Ак Барс», а в одной — «Салават Юлаев». «Салават Юлаев» расположился на девятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 33 очка. «Ак Барс» с 50 очками занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.