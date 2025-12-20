«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск
Поделиться
Сегодня, 20 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится матч между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет пятая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее в трёх встречах сильнее был «Ак Барс», а в одной — «Салават Юлаев». «Салават Юлаев» расположился на девятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 33 очка. «Ак Барс» с 50 очками занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
12:08
-
11:55
-
11:48Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор» Официально
-
11:40
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:36
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:15
-
07:38
-
07:07
-
07:00
-
06:28
-
06:20
-
06:14
-
06:10
-
05:50
-
05:38
-
05:37
-
05:20