СКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 20 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится матч между местным СКА и московским «Спартаком». Игра на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее сильнее был «Спартак» со счётом 3:1. СКА расположился на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 43 очка. «Спартак» с 40 очками занимает восьмое место в таблице Запада. Регулярный сезон КХЛ завершится 20 марта 2026 года.