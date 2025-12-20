СКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 20 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится матч между местным СКА и московским «Спартаком». Игра на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее сильнее был «Спартак» со счётом 3:1. СКА расположился на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 43 очка. «Спартак» с 40 очками занимает восьмое место в таблице Запада. Регулярный сезон КХЛ завершится 20 марта 2026 года.
