Защитник «Локомотива» Елесин ответил, что поменялось после ухода Рябыкина из клуба

Защитник «Локомотива» Александр Елесин ответил на вопрос, что поменялось после ухода тренера Дмитрия Рябыкина из ярославского клуба.

— Что изменилось после ноябрьского увольнения из штаба «Локомотива» Дмитрия Рябыкина?
— Он в штабе у Боба [Хартли] отвечал за работу с защитниками — сейчас этим занимается Дмитрий Красоткин. Не могу сказать, что произошли какие-то значительные изменения после этого. Требования в хоккее вообще довольно стандартные, — приводят слова Елесина «Известия».

«Локомотив» с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

