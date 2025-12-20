Уайатт Калинюк: «Лада» взяла инициативу, мы догоняли
Поделиться
Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк прокомментировал поражение от «Лады» (2:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 14:08 (5x5) 1:1 Рендулич (Спунер, Лабанк) – 22:16 (5x3) 2:1 Меркли (Райлли, Акользин) – 36:13 (5x5) 2:2 Коттон (Сетдиков, Алтыбармакян) – 38:59 (5x5) 2:3 Алтыбармакян (Юрчо, Антипин) – 54:00 (5x5) 2:4 Савчук (Чивилёв) – 59:59 (en)
— Наверное, сегодня сложно что-то комментировать, все очень расстроены. Мы хорошо играли, но в какой-то момент «Лада» взяла инициативу, и, как бы мы ни догоняли, очков набрать не удалось.
— Сегодня, кроме тебя, и поговорить не с кем, только Спенсер Фу даёт комментарии.
— Да, нам нечего сказать, вы смотрели игру сами. Сегодня обидное поражение.
— Тебе дали 2+2 в третьем периоде.
— Да, там была кровь у соперника. Это удаление заслуженное, тем более команда смогла его выдержать, — сказал Уайатт Калинюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
12:08
-
11:55
-
11:48Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор» Официально
-
11:40
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:36
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:15
-
07:38
-
07:07
-
07:00
-
06:28
-
06:20
-
06:14
-
06:10
-
05:50
-
05:38
-
05:37
-
05:20