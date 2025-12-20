Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уайатт Калинюк: «Лада» взяла инициативу, мы догоняли

Уайатт Калинюк: «Лада» взяла инициативу, мы догоняли
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк прокомментировал поражение от «Лады» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 14:08 (5x5)     1:1 Рендулич (Спунер, Лабанк) – 22:16 (5x3)     2:1 Меркли (Райлли, Акользин) – 36:13 (5x5)     2:2 Коттон (Сетдиков, Алтыбармакян) – 38:59 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Юрчо, Антипин) – 54:00 (5x5)     2:4 Савчук (Чивилёв) – 59:59 (en)    

— Наверное, сегодня сложно что-то комментировать, все очень расстроены. Мы хорошо играли, но в какой-то момент «Лада» взяла инициативу, и, как бы мы ни догоняли, очков набрать не удалось.

— Сегодня, кроме тебя, и поговорить не с кем, только Спенсер Фу даёт комментарии.
— Да, нам нечего сказать, вы смотрели игру сами. Сегодня обидное поражение.

— Тебе дали 2+2 в третьем периоде.
— Да, там была кровь у соперника. Это удаление заслуженное, тем более команда смогла его выдержать, — сказал Уайатт Калинюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Материалы по теме
Видео
«Лада» прервала серию из пяти поражений, обыграв «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android