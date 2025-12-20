Уайатт Калинюк: «Лада» взяла инициативу, мы догоняли

Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк прокомментировал поражение от «Лады» (2:4).

— Наверное, сегодня сложно что-то комментировать, все очень расстроены. Мы хорошо играли, но в какой-то момент «Лада» взяла инициативу, и, как бы мы ни догоняли, очков набрать не удалось.

— Сегодня, кроме тебя, и поговорить не с кем, только Спенсер Фу даёт комментарии.

— Да, нам нечего сказать, вы смотрели игру сами. Сегодня обидное поражение.

— Тебе дали 2+2 в третьем периоде.

— Да, там была кровь у соперника. Это удаление заслуженное, тем более команда смогла его выдержать, — сказал Уайатт Калинюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.