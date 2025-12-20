Уайатт Калинюк: мы соседи с «Ладой» в таблице

Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк ответил на вопрос, обидное ли получилось поражение от «Лады» (2:4).
— Обидно проиграть «Ладе»?
— А мы рядом в таблице. Кто сказал, что они какая-то плохая команда. Нам надо взять себя в руки, ведь две последние игры похожи. Мы раздариваем сопернику очки, пора собраться.
— Как отреагировал тренерский штаб после очередного проигрыша?
— Мы не видели тренера после игр, он с нами не разговаривал. Мы вообще после сегодняшнего матча молчали, — сказал Уайатт Калинюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 25 очками после 36 встреч располагается на 10-й строчке Запада.
- 20 декабря 2025
Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор» Официально
