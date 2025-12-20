Скидки
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион Светлов: не удивлюсь, если «Салават» в итоге останется без плей-офф

Комментарии

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о борьбе за плей-офф в Восточной конференции КХЛ.

«Зима на Востоке станет украшением этого чемпионата. Если на Западе восьмёрка в общих чертах определилась, то на Востоке во второй половине кубковой восьмёрки – столпотворение. Шесть команд – с пятой, «Нефтехимика», до 10-й, «Адмирала», идут, по сути, в двух победах.

Каждое очко в этой шестёрке – на вес золота. И я не удивлюсь, если во второй половине сезона та же Уфа при всех своих традициях останется без плей-офф», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

