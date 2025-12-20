«Нужно подбирать выражения». Вайсфельд — о судейском скандале в игре «Локомотив» — ЦСКА

Бывший судья Леонид Вайсфельд высказался о судейском скандале в игре «Локомотив» — ЦСКА (2:1 Б). Во время матча судья забыл выключить микрофон и на весь стадион оскорбил главного тренера ярославского клуба Боба Хартли.

«Эта история правил не касается. Это уже общепринятые нормы поведения людей в обществе. Если судейская коллегия, руководство посчитают, что судья эти нормы нарушил, то его как-то должны наказывать. Но это не связано с хоккеем. Это в 70-е никто мог не знать, как ты судишь, но сейчас всё под микроскопом. Люди публичные, поэтому нужно быть аккуратнее и подбирать выражения», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».