Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор»

Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор»
Комментарии

Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор». Контракт с игроком обороны расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Фёдор Крощинский присоединился к чёрно-белым в это межсезонье. В 23 матчах чемпионата игрок обороны набрал 3 (1+2) очка и получил 23 минуты штрафа. Федя, спасибо за всё! Удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

23-летний Крощинский за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге сыграл 175 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «-17».

В следующем матче «Трактор» сыграет на выезде с «Барысом» 23 декабря.

Материалы по теме
Капитан «Металлурга» ответил, с кем играть принципиальнее — с «Трактором» или «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android