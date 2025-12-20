Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор». Контракт с игроком обороны расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

«Фёдор Крощинский присоединился к чёрно-белым в это межсезонье. В 23 матчах чемпионата игрок обороны набрал 3 (1+2) очка и получил 23 минуты штрафа. Федя, спасибо за всё! Удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

23-летний Крощинский за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге сыграл 175 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «-17».

В следующем матче «Трактор» сыграет на выезде с «Барысом» 23 декабря.