Валерий Каменский оценил положение в турнирной таблице Западной конференции КХЛ

Валерий Каменский оценил положение в турнирной таблице Западной конференции КХЛ
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал положение команд в турнирной таблице Западной конференции лиги.

«Лидеры всё ещё внизу таблицы? Ещё полсезона впереди, команды борются. Каждый может обыграть каждого. Это создаёт большой интерес, игры напряжённые. Сезон очень захватывающий и интересный. Лига старалась сделать так, чтобы команды были равны между собой и никто не знал, кто и кого обыграет. Все готовятся.

Основное будет в плей-офф. Значит, последняя часть чемпионата будет ещё интереснее, потому что попадание в плей-офф нагнетается. Конечно, «Северсталь», «Торпедо», «Динамо» Минск подтянулись, уровень вырос в КХЛ. Считаю, это здорово. Хоккей от этого выигрывает», — приводит слова Каменского Vprognoze.

