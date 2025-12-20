Форвард «Лады» Алтыбармакян — о мотивации: теперь всегда придётся бить себя по щекам

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (4:2) и рассказал о своей мотивации в играх.

— Расскажите подробнее про момент, когда вы покинули лёд после попадания шайбы в лицо.

— Уже второй матч в Петербурге получается для меня эмоциональным. Шайба попала мне в лицо, но игра не была остановлена, так что я немного вспылил. Пришлось выплеснуть эмоции и перенаправить их в нужный лад во время третьего периода.

Очень тяжёлый матч после пяти поражений. Слава богу, что в третьем периоде мы перехватили инициативу и забрали два очка. Не знаю, окрылила ли нас эта победа. Убедимся в этом в следующих матчах.

— Главный тренер «Лады» сказал, что вас нужно «трясти с утра до вечера, чтобы вы стали лучшей версией хоккеиста», потому что в спокойном состоянии вы играете хуже. Согласны с такой формулировкой?

— Да, приходится заводить себя при таком плотном графике. Наверное, таков мой путь. Судя по всему, теперь всегда придётся бить себя по щекам и обливаться холодной водой по утрам, — цитирует Алтыбармакяна Metaratings.