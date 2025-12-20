Скидки
Вашингтон — Детройт: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 20:30 мск

«Вашингтон» — «Детройт»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 20:30 мск
Вечером 20 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Это первая игра из трёх запланированных между командами в текущей регулярке. В нынешнем сезоне «Вашингтон» провёл 34 встречи, в которых набрал 42 очка, клуб расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт Ред Уингз» с 41 очком после 35 матчей находится на третьей строчке Востока НХЛ.

