Форвард «Юты» — о дебютном голе Бута: потрясающий момент, он ещё много забьёт
Поделиться
Нападающий «Юты Мамонт» Александр Керфут прокомментировал дебютную шайбу российского нападающего клуба Даниила Бута в Национальной хоккейной лиге.
«Потрясающий момент для него. Он молодой парень, который забьёт много голов в этой лиге. У него были хорошие моменты, поэтому было приятно, что один из них привёл к взятию ворот. Надеюсь, это откроет ему путь к новым возможностям», — приводит слова Керфута пресс‑служба «Юты».
В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бут (Дурзи) – 09:35 (pp) 1:1 Браун (Хишир) – 31:21 1:2 Ноэсен (Хишир, Хьюз) – 44:20 (pp)
Материалы по теме
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
13:43
-
13:20
-
13:01
-
12:37
-
12:20
-
12:08
-
11:55
-
11:48Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор» Официально
-
11:40
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:36
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:15
-
07:38
-
07:07
-
07:00
-
06:28
-
06:20
-
06:14