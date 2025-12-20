Форвард «Юты» — о дебютном голе Бута: потрясающий момент, он ещё много забьёт

Нападающий «Юты Мамонт» Александр Керфут прокомментировал дебютную шайбу российского нападающего клуба Даниила Бута в Национальной хоккейной лиге.

«Потрясающий момент для него. Он молодой парень, который забьёт много голов в этой лиге. У него были хорошие моменты, поэтому было приятно, что один из них привёл к взятию ворот. Надеюсь, это откроет ему путь к новым возможностям», — приводит слова Керфута пресс‑служба «Юты».

В ночь с 19 на 20 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.