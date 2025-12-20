Скидки
Хоккей Новости

«Никогда такого не было». Экс-тренер СКА — о поддержке «Шанхая» в Санкт-Петербурге

Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал игру «Шанхайских Драконов» в текущем сезоне и высказался о поддержке китайского клуба в Санкт-Петербурге, где команда проводит домашние встречи.

«Команда готовилась по североамериканской модели. Каждый игрок готовился самостоятельно, потом собрались и начали играть. Да, был хороший эмоциональный фон, новый дворец. Всё складывалось хорошо, ещё и поддержка неожиданно большая в Питере у них. Никогда такого не было.

Но сейчас «Шанхай» в физической яме. На старте, пока все разгонялись, они уже были на пике формы. Они же даже на первую строчку запрыгивали. Сейчас же команда в яме. Выйти оттуда будет очень тяжело. «Шанхай» может так и не выйти на пик, чтобы попасть в плей-офф», — цитирует Черкаса Vprognoze.


