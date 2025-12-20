Скидки
Лучич перешёл в британский клуб. Позже главный спонсор команды отказался от сотрудничества

Лучич перешёл в британский клуб. Позже главный спонсор команды отказался от сотрудничества
Экс-форвард клубов НХЛ Милан Лучич подписал контракт до конца сезона с клубом британской элитной лиги «Файф Флайерс» из Шотландии. Подписание 37-летнего хоккеиста было встречено волной критики в медиа и соцсетях – из-за его прошлых проблем с законом. На фоне этой ситуации главный спонсор клуба – компания Skyhook Helicopters – объявил о разрыве с командой.

Напомним, Лучич полностью пропустил прошлый сезон. Источники сообщали, что 17 ноября 2023 года в службу 911 поступил звонок, в котором говорилось, что Милан пытался задушить свою жену Бриттани после словесной ссоры, предположительно перешедшей в физическую форму. В феврале 2024 года с игрока сняли обвинения, так как жена хоккеиста отказалась давать показания. Милан прошёл Программу помощи игрокам НХЛ.

Всего в регулярках НХЛ Лучич провёл 1177 матчей, набрав 586 (233+353) очков. В 2011 году Милан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».


