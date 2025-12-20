Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский: приобретение Кузнецова — ошибка? Это только плюс для «Металлурга»

Каменский: приобретение Кузнецова — ошибка? Это только плюс для «Металлурга»
Комментарии

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил игру «Металлурга» и высказался о выступлении форварда магнитогорского клуба Евгения Кузнецова.

«Разин создал хорошую команду, сыгранную команду. Тренерский штаб здорово играет, это только радует. «Металлург» всегда был лидирующей командой в КХЛ. Разин молодец! Приобретение Кузнецова — ошибка? Я не считаю, что такой игрок где-то кому-то помешает. Другой вопрос, в какой он форме. Но думаю, он ещё наберёт форму и в плей-офф придаст команде силы и реализации. В нём много мастерства и опыта. Его подписание только плюс для «Металлурга», — цитирует Каменского Vprognoze.

Материалы по теме
«Такие игроки должны приезжать в команду готовыми». Щитов — о Евгении Кузнецове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android