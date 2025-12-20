Каменский: приобретение Кузнецова — ошибка? Это только плюс для «Металлурга»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил игру «Металлурга» и высказался о выступлении форварда магнитогорского клуба Евгения Кузнецова.

«Разин создал хорошую команду, сыгранную команду. Тренерский штаб здорово играет, это только радует. «Металлург» всегда был лидирующей командой в КХЛ. Разин молодец! Приобретение Кузнецова — ошибка? Я не считаю, что такой игрок где-то кому-то помешает. Другой вопрос, в какой он форме. Но думаю, он ещё наберёт форму и в плей-офф придаст команде силы и реализации. В нём много мастерства и опыта. Его подписание только плюс для «Металлурга», — цитирует Каменского Vprognoze.