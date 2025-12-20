Скидки
Нападающий «Динамо» Джиошвили перешёл в «Трактор» в обмен на Дер-Аргучинцева

Нападающий «Динамо» Джиошвили перешёл в «Трактор» в обмен на Дер-Аргучинцева
Комментарии

Московское «Динамо» совершило обмен нападающими с «Трактором». Семён Дер-Аргучинцев переезжает в Москву, Максим Джиошвили будет играть за челябинский клуб. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

29-летний Джиошвили в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали с московским «Динамо», отметившись в розыгрыше Кубка Гагарина 9 (5+4) очками в 17 встречах. В нынешнем сезоне нападающий набрал 9 (3+6) очков в 36 матчах. Всего в КХЛ на счету Джиошвили 88 (50+38) очков в 252 встречах за «Витязь» и «Динамо».

25-летний Дер-Аргучинцев в КХЛ выступал за нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор», а также играл за океаном в системе клуба «Торонто Мэйпл Лифс». В активе нападающего серебро и бронза чемпионатов КХЛ в составе уральского клуба. В лиге Семён Дер-Аргучинцев провёл 198 матчей и набрал 115 (42+73) очков.

