В «Тракторе» прокомментировали обмен нападающими с московским «Динамо»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал обмен с московским «Динамо». Семён Дер-Аргучинцев переезжает в Москву, Максим Джиошвили будет играть за челябинский клуб.

«Обмен с «Динамо» несёт в себе несколько задач. Оба хоккеиста прошли свой пик в нынешних клубах и нуждаются в смене обстановки, поэтому для каждой стороны трансфер пойдёт на пользу. Максим Джиошвили один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции и стабильной игрой в неравных составах. При этом форвард способен набирать по 30 очков за сезон, имеет хороший бросок и очень полезен на пятаке. У него достаточно дефицитная позиция, тактически важная для «Трактора» в решении текущих и долгосрочных игровых вопросов. Это характерный и духовитый хоккеист, особо ценный в кубковой рубке, что добавляет ему вистов.

Семёну мы желаем всего доброго, на протяжении нескольких сезонов он был важной частью коллектива и внес значительный вклад в командный успех», — цитирует Волкова пресс-служба «Трактора».