Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Тракторе» прокомментировали обмен нападающими с московским «Динамо»

В «Тракторе» прокомментировали обмен нападающими с московским «Динамо»
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал обмен с московским «Динамо». Семён Дер-Аргучинцев переезжает в Москву, Максим Джиошвили будет играть за челябинский клуб.

«Обмен с «Динамо» несёт в себе несколько задач. Оба хоккеиста прошли свой пик в нынешних клубах и нуждаются в смене обстановки, поэтому для каждой стороны трансфер пойдёт на пользу. Максим Джиошвили один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции и стабильной игрой в неравных составах. При этом форвард способен набирать по 30 очков за сезон, имеет хороший бросок и очень полезен на пятаке. У него достаточно дефицитная позиция, тактически важная для «Трактора» в решении текущих и долгосрочных игровых вопросов. Это характерный и духовитый хоккеист, особо ценный в кубковой рубке, что добавляет ему вистов.

Семёну мы желаем всего доброго, на протяжении нескольких сезонов он был важной частью коллектива и внес значительный вклад в командный успех», — цитирует Волкова пресс-служба «Трактора».

Материалы по теме
Официально
Нападающий «Динамо» Джиошвили перешёл в «Трактор» в обмен на Дер-Аргучинцева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android