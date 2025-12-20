Агентство Winners опровергло информацию о переходе форварда «Северстали» Пилипенко в СКА

Хоккейное агентство Winners опровергло информацию, что нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко может продолжить карьеру в СКА.

«В Сети появилось множество сообщений о том, что Кирилл Пилипенко в ближайшее время может пополнить состав петербургского СКА.

Хотим опровергнуть данную информацию: вариант с петербургским клубом не обсуждался. На текущий момент никаких договорённостей не существует, и Кирилл продолжает тренироваться в клубе, с которым у него заключён действующий контракт. Просим ориентироваться исключительно на официальные источники», — сказано в сообщении агентства.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл 20 матчей и набрал 8 (6+2) очков.