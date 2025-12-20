Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агентство Winners опровергло информацию о переходе форварда «Северстали» Пилипенко в СКА

Агентство Winners опровергло информацию о переходе форварда «Северстали» Пилипенко в СКА
Комментарии

Хоккейное агентство Winners опровергло информацию, что нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко может продолжить карьеру в СКА.

«В Сети появилось множество сообщений о том, что Кирилл Пилипенко в ближайшее время может пополнить состав петербургского СКА.

Хотим опровергнуть данную информацию: вариант с петербургским клубом не обсуждался. На текущий момент никаких договорённостей не существует, и Кирилл продолжает тренироваться в клубе, с которым у него заключён действующий контракт. Просим ориентироваться исключительно на официальные источники», — сказано в сообщении агентства.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл 20 матчей и набрал 8 (6+2) очков.

Материалы по теме
Голкипер Иванов — о конкуренции в СКА: где-то приходится убирать своё эго
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android