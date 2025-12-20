Никита Щитов поделился мнением о перспективах «Салавата Юлаева» в сезоне

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о перспективах «Салавата Юлаева» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Салават» неудачно вкатился в чемпионат, но сейчас игра команды стала нормализоваться. Видны улучшения, надо только дать хоккеистам получше сыграться. Что для этого нужно? Время. Пока оно есть, нужно им пользоваться», — приводит слова Щитова LiveResult.

В нынешнем сезоне уфимский клуб сыграл 33 матча, в которых набрал 36 очков. «Салават Юлаев» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о борьбе за плей-офф в Восточной конференции КХЛ.