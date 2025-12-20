Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Щитов поделился мнением о перспективах «Салавата Юлаева» в сезоне

Никита Щитов поделился мнением о перспективах «Салавата Юлаева» в сезоне
Комментарии

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о перспективах «Салавата Юлаева» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Салават» неудачно вкатился в чемпионат, но сейчас игра команды стала нормализоваться. Видны улучшения, надо только дать хоккеистам получше сыграться. Что для этого нужно? Время. Пока оно есть, нужно им пользоваться», — приводит слова Щитова LiveResult.

В нынешнем сезоне уфимский клуб сыграл 33 матча, в которых набрал 36 очков. «Салават Юлаев» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о борьбе за плей-офф в Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Олимпийский чемпион Светлов: не удивлюсь, если «Салават» в итоге останется без плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android