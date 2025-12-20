Руа — о поражении «Айлендерс» от «Ванкувера»: это один из наших худших домашних матчей
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Кемпф (Дебраск) – 08:57 0:2 Шервуд (Кейн, Петтерссон) – 10:35 0:3 Шервуд (Гронек, Вилландер) – 15:47 (pp) 1:3 Ли (Ритчи, Барзал) – 54:55 1:4 Шервуд (Гронек) – 58:39
«Показалось, что мы пытались играть слишком идеально. Было сложно сделать точный пас. Многие хоккеисты провели не лучший матч. Возможно, это один из наших худших домашних матчей в этом сезоне.
Все мы через такое проходим, рассчитываем, что таких матчей не будет. Но если такое случается, нужно найти способ пройти через это, найти способ сделать камбэк и выиграть матч. В этот раз мы этого не сделали», – приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.
На данный момент «Айлендерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 41 очком после 35 матчей.
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
16:50
-
16:36
-
16:14
-
15:50
-
15:33
-
15:11
-
15:01
-
14:46
-
14:31
-
14:15
-
14:00
-
13:43
-
13:20
-
13:01
-
12:37
-
12:20
-
12:08
-
11:55
-
11:48Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор» Официально
-
11:40
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:36
-
09:35
-
09:20
-
09:10