Руа — о поражении «Айлендерс» от «Ванкувера»: это один из наших худших домашних матчей

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Показалось, что мы пытались играть слишком идеально. Было сложно сделать точный пас. Многие хоккеисты провели не лучший матч. Возможно, это один из наших худших домашних матчей в этом сезоне.

Все мы через такое проходим, рассчитываем, что таких матчей не будет. Но если такое случается, нужно найти способ пройти через это, найти способ сделать камбэк и выиграть матч. В этот раз мы этого не сделали», – приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Айлендерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 41 очком после 35 матчей.