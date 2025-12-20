Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Руа — о поражении «Айлендерс» от «Ванкувера»: это один из наших худших домашних матчей

Руа — о поражении «Айлендерс» от «Ванкувера»: это один из наших худших домашних матчей
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Кемпф (Дебраск) – 08:57     0:2 Шервуд (Кейн, Петтерссон) – 10:35     0:3 Шервуд (Гронек, Вилландер) – 15:47 (pp)     1:3 Ли (Ритчи, Барзал) – 54:55     1:4 Шервуд (Гронек) – 58:39    

«Показалось, что мы пытались играть слишком идеально. Было сложно сделать точный пас. Многие хоккеисты провели не лучший матч. Возможно, это один из наших худших домашних матчей в этом сезоне.

Все мы через такое проходим, рассчитываем, что таких матчей не будет. Но если такое случается, нужно найти способ пройти через это, найти способ сделать камбэк и выиграть матч. В этот раз мы этого не сделали», – приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Айлендерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 41 очком после 35 матчей.

Материалы по теме
Видео
«Ванкувер» обыграл на выезде «Айлендерс» в НХЛ, Сорокин отразил 26 бросков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android