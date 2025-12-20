Скидки
Защитник «Локомотива» Елесин: для нас вызов — попытаться снова выиграть Кубок Гагарина

Комментарии

Защитник «Локомотива» Александр Елесин оценил шансы ярославской команды вновь выиграть Кубок Гагарина.

– Как сейчас оцениваете шансы «Локомотива» по итогам этого сезона сохранить Кубок Гагарина у себя?
– У нас достаточно сильная команда, способная на многое. Для нас это вызов – попытаться снова выиграть Кубок Гагарина. Да, где-то по ходу сезона не всё складывается должным образом. Но мы должны преодолевать себя, делать правильные вещи на льду и добиваться своего, — приводят слова Елесина «Известия».

На данный момент «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 38 матчах.

