Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
16:45 Мск
Хоккей Новости

Салават Юлаев – Ак Барс, результат матча 20 декабря 2025 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» в четвёртый раз в сезоне победил «Салават Юлаев»


Сегодня, 20 декабря, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Фальковский (Фисенко) – 10:23 (5x5)     0:2 Барабанов (Семёнов, Бровкин) – 55:05 (5x5)     1:2 Ефремов (Кузнецов, Пименов) – 59:45 (6x5)    

На 11-й минуте защитник «Ак Барса» Степан Фальковский забил первый гол. На 56-й минуте нападающий Александр Барабанов удвоил преимущество казанцев. В концовке встречи нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов сократил отставание, установив окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для «Ак Барса» эта победа стала четвёртой над уфимским клубом в нынешнем сезоне. Последняя игра между командами в текущей регулярке состоится 28 января.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 33 очка, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 52 очками после 39 встреч располагается на второй строчке Востока.

Новости. Хоккей
